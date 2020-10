BREAKING: Steven Kruijswijk is besmet met het coronavirus en stapt uit de Giro

U moet vandaag niet meer zoeken naar Steven Kruijswijk in de Giro. De Nederlander van Jumbo-Visma verschijnt namelijk niet meer aan de start, omdat hij besmet is met het coronavirus. Zijn ploeg heeft het nieuws zelf bekendgemaakt.

Steven Kruijswijk deed nog volop mee voor een goede eindklassering in de Giro, want hij stond na de eerste week op een 11de plaats in het algemeen klassement op 1 minuut en 24 seconden van de Portugees João Almeida.

🇮🇹 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro @s_kruijswijk will not appear at the start of the tenth stage of the Giro d’Italia. Kruijswijk tested positive on Covid-19 on the rest day. As a result, he has to leave the race.