Caleb Ewan grapt over duel met Bennett en de gekende finish in Schoten: "Dat hebben ze mij niet verteld"

Een hele ontspannen en goedgeluimde Caleb Ewan deze middag voor de start van de Scheldeprijs in Schoten. Mogelijk is het een goed voorteken en pakken ze met Lotto Soudal straks de overwinning. Dan moet Ewan wel weer zien af te rekenen met Sam Bennett.

Caleb Ewan heeft zichzelf de laatste jaren op de kaart gezet als één van de rapste mannen ter wereld. En de beste sprinters, die winnen ook minstens een keertje in de Scheldeprijs. "Ze hebben hier schitterende namen op de erelijst staan. Ik zou graag mijn naam daar aan toevoegen. We zullen zien of het mij lukt, anders kom ik in de toekomst nog eens terug."

Het zal geen al te zware koers zijn

In de Tour reed Ewan enkele nipte sprints tegen Bennett. Zit dat er opnieuw aan te komen? "Als ik bij hem in de buurt ben, ga ik hem ruim kloppen, hoor." Een grapje van Ewan. Dat Bennett net naast hem stond, had er wellicht wel wat mee te maken. Nadien keerde de ernst toch even terug. "Neen, er zijn veel andere goede sprinters. Het zou zeker een sprint moeten zijn. Het zal geen al te zware koers zijn. Er staat ook niet veel wind."

De aankomst aan de Churchillaan in Schoten is na al die jaren welbekend in het pelooton. "Veel lef nodig hier? Dat hebben ze mij niet verteld", moest Ewan lachen. "We rijden er tien keer langs. Gewoonlijk is het een hectische sprint. Dat verwacht ik nu ook."