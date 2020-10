Hoe een zware Gent-Wevelgem Ewan hielp met het oog op Scheldeprijs: "Ploeg wilde goed resultaat in klassiekers"

Maar goed dat ze bij Lotto Soudal de vinnige en snelle Caleb Ewan in de rangen hebben. Hij zorgde al voor zeventig procent van de overwinningen. Op de persconferentie na de Scheldeprijs sneed hij tal van onderwerpen aan. Het ging ook over zijn programmakeuze en over Gent-Wevelgem.

In plaats van wedstrijden als de Scheldeprijs te kunnen rijden had Ewan evengoed in de Giro kunnen zitten. Op de eerste rustdag in de Tour besliste hij om daar niet naartoe te gaan. "Er waren niet zo veel kansen op ritzeges in het begin van de Giro, door de parcourswijzigingen. Ik had het tijdens de Tour ook lastig. Ik was behoorlijk vermoeid en had rust nodig."

Dan beter mikken op wedstrijden waar de kansen beter liggen. "En er waren koersen zoals hier, waar ik kon winnen. Voor de ploeg is een overwinning als deze wellicht belangrijker dan een rit in de Giro. De ploeg wilde echt een goed resultaat halen in de klassiekers. Ik ben blij dat ik dat kon leveren."

In Gent-Wevelgem kwam dat er niet. "We hebben al goede sprinters daar zien winnen. Het is een lange en zware koers. De weersomstandigheden waren ook lastig. Het was mijn eerste koers na de Tour. Ik was niet echt in vorm om zo'n koers te winnen. Die koers was wat te hoog gegrepen. Ik wist dat ik wellicht gelost ging worden op één van de klimmetjes."

Dat gaat dan in het hoofd spelen. "Het is ook iets mentaal. Ik wilde ook niet te diep gaan, want de Scheldeprijs was het doel. Ik wist dat ik goed kon zijn in de Scheldeprijs en Brugge-De Panne. Het was nog wel goed om Gent-Wevelgem te doen, zodat ik weer aan het koersen was, dat heeft geholpen."