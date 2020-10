UCI-voorzitter in zee met Universiteit Gent en is niet zeker of WK veldrijden doorgaat in januari in Oostende

De UCI blijft de gezondheidssituatie nauwgezet opvolgen. Ook voor het WK veldrijden bijvoorbeeld kan dat grote gevolgen voor zich meebrengen. De veiligheid van iedereen moet gegarandeerd kunnen worden. Ook ruimer genomen is dat in de koers een werkpunt.

Zo veel mogelijk besmettingen vermijjden in het peloton is een onderdeel van het veilig houden van mensen. Daarnaast zijn ook valpartijen schering en inslag in de koers. Hoe langer, hoe meer, zelfs. Een probleem dat de UCI wil aanpakken.

OBSERVATORIUM

"De Universiteit Gent maakt voor ons een analyse van valpartijen van de laatste vijf jaar", verkondigt David Lappartient. "Zelf gaan we een observatorium van valpartijen vastleggen. Hopelijk kunnen we daar dingen uit leren, want momenteel hebben we daar geen statistieken over. Er zal altijd gevallen worden, maar hopelijk niet meer door zaken die we hadden kunnen vermijden."

Daarnaast woedt dus ook nog altijd het coronavirus in het peloton. Het hangt nu reeds als een grote schaduw over het WK veldrijden, dat op 30 en 31 januari in Oostende op het programma staat. Lappartient laat optekenen dat hij hoopt dat het WK op deze data kan doorgaan, maar zeker is hij daar niet van.