Lampaert laat kopmanschap aan Alaphilippe en is zelf ook in orde: "Voordeel dat het vaak over Wout en Mathieu gaat"

Het had Yves Lampaert in het bijzonder wel beter uitgekomen als Parijs-Roubaix had kunnen doorgaan. In die klassieker stond hij al op het podium en het was ook nog een week later. Door de afgelasting is de Ronde van Vlaanderen ook voor hem dé klassieke afspraak.

De twee grote concurrenten zijn welbekend. "In de finale zullen Van Aert en Van der Poel wel van de partij zijn. Hopelijk kan de ontwikkeling van de koers in ons voordeel uitdraaien." Wat is dan juist een ideaal koersverloop? "Ik weet niet of we onze tactiek al gaan verklappen", lacht Lampaert. "Het openbreken en hard maken van de koers gaat er wel deel van uitmaken. Afwachtend koersen zal zeker niet aan ons besteed zijn."

In de voorbeschouwingen op de Ronde van Vlaanderen kwamen de namen van Van Aert en Van der Poel wel erg veel voor. "Het kan een voordeel zijn dat het zo vaak voor Van Aert en Van der Poel gaat", denkt Lampaert. De hiërarchie in de eigen ploeg is duidelijk? "Julian is onze kopman. Het is een voordeel voor ons dat Julian aan de start staat."

We zijn in de breedte heel sterk

Zo houdt Lampaert ook de druk wat van zichzelf af. Maar is hij er klaar voor, twee maanden nadat hij zwaar ten val kwam in Milaan-Turijn? "Ik voel me wel goed, ja", stelt Lampaert iedereen gerust. Hij ziet het wel zitten om met de ploeg voor winst te gaan in de Ronde. "We zijn in de breedte heel sterk. Renners uit andere ploegen zullen op het einde misschien geïsoleerd geraken. Julian maakt een grote kans om de koers te winnen."