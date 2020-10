João Almeida gaat met de roze trui de tweede rustdag in, maar: "Ik weet dat het bijna onmogelijk is om de trui tot in Milaan te dragen"

João Almeida maakt indruk in de Giro. De 22-jarige Portugees gaat namelijk ook de tweede rustdag in met de roze trui. In de rit van zondag moest hij wel zijn meerdere erkennen in de Nederlander Kelderman, maar voorlopig heeft Almeida nog een kleine bonus.

João Almeida beseft dat het moeilijk zal worden om eindwinst binnen te halen. Hij vertelde het na de 15de etappe. "Ik weet dat het bijna onmogelijk is om de roze trui tot in Milaan te dragen, maar ik zal mijn best doen en alles geven wat ik heb", staat te lezen bij CyclingNews. De Portugees is tevreden dat hij nog steeds over goede benen kan beschikken. "Voorlopig is het gevoel zeer positief. Er zijn nog zes etappes en ik heb nog nooit zo'n lange ronde gereden, maar op dit moment voel ik mij goed. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan geraken."