Almeida pakt wat seconden op Kelderman en houdt ook nummer 3 in de stand in het oog: "Aanval de beste verdediging"

Een rit zonder wijzigingen in het klassement? Dat was dan toch buiten leider João Almeida gerekend. Die grijpt in de Giro elke kans aan om zichzelf wat meer ademruimte te bezorgen. Wat hij daarmee won in de zestiende etappe? Twee seconden.

Met de finish in zicht zette Almeida de andere favorieten op verschillende lengten. En dus ook Wilco Kelderman. Met een paar secondjes als winst. "Ik dacht dat de beste verdediging de aanval was. Daarom versnelde ik. Ik denk wel niet dat twee seconden het verschil gaat maken, al telt elke seconde. Het is een mentaal spelletje."

GOED OP EXPLOSIEVE KLIMMEN

Wat de renners voor de wielen kregen, stond de Portugees in elk geval aan. "Ik ben wel goed op korte en explosieve klimmen. Ik had nog een goed gevoel. Op de slotbeklimming reden we een goed tempo. Laten we zo blijven vechten."

HOPEN OP HET BESTE

Woensdag is er de zware bergrit naar Madonna di Campiglio. "Ik weet niet of ik nog ga aanvallen. ik zal gewoon proberen om de kloof te behouden en dan zien we wel hoe het gaat. Ik ben er nog niet geweest. Hopelijk heb ik goede benen. We hopen op het beste en verwachten het slechtste", houdt Almeida de druk af.

Kelderman lijkt immers bergop over de betere papieren te beschikken. Over diens ploegmaat Jai Hindley praat niemand, maar die is momenteel misschien nog wel de beste uit de huidige top drie "Hij is heel sterk. Ik wens hem niets slechts toe."