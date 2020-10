We zijn ondertussen al meer dan 10 dagen verder, maar het duel der tenoren in de Ronde van Vlaanderen blijft voer voor discussie.

Het was een geweldig sprintduel tussen de twee, met Mathieu van der Poel als uiteindelijke winnaar. In Extra Time Koers analyseerden ze nog eens het sprintduel tussen de twee.

"Ik begrijp niet zo goed dat van Aert in het wiel van van der Poel blijft zitten", zegt Tom Boonen. "Als je er gewoon naast gaat rijden, dan hoef je die 1,5 meter niet meer goed te maken en begin je op gelijke hoogte aan de sprint."

Al is er ook vooral lof voor van der Poel. "Mathieu heeft het heel slim gespeeld. Zo weinig mogelijk tempo gemaakt, om zo dicht mogelijk bij de meet pas te beginnen sprinten. Mathieu weet dat hij die versnelling heeft. Wout heeft zich in de sprint laten verleiden om mee te gaan in het spel van Mathieu", aldus Jan Bakelants.