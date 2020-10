Jammer! Zware etappe in de Vuelta wordt aangepast en mythische col wordt uit het parcours gehaald

We zijn al enkele ritten ver in de Vuelta, maar er staan nog heel wat mooie etappes op het programma. Toch kwam de organisatie met slecht nieuws, want in de zesde etappe moesten de renners over de Tourmalet, maar de beklimming wordt uit de grote ronde gehaald.

Slecht nieuws voor de wielerfans die aan het uitkijken waren naar de zesde etappe van de Vuelta. De renners moesten dan normaal gezien over de mytische Tourmalet, maar de organisatie heeft de beklimming uit het parcours gehaald. Volgens CyclingNews is de Tourmalet uit het parcours gehaald, omdat de coronacijfers in Frankrijk opnieuw snel aan het stijgen zijn. De zesde etappe moest een enorm zware etappe worden, want naast de Tourmalet stond ook de bekende Col d’Aubisque op het programma. Ook deze klim wordt echter uit het parcours gehaald.