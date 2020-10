Nog altijd vraagtekens over Tour Down Under in 2021: "We overwegen alternatieve scenario's"

Covid-19 heeft dit seizoen al veel stokken in de wielen gestoken. De volgende Tour Down Under is pas voor januari 2021, maar ook dan zal het coronavirus nog niet weg zijn. Het is dus maar de vraag of de Australische rittenkoers zal kunnen doorgaan zoals voorzien.

Hitaf Rasheed van de organisatie heeft hier over gesproken met The Adelaide Advertiser. "De Tour Down Under is een belangrijk evenement voor Zuid-Australië. Daarom nemen we zoveel tijd als nodig is om te overwegen of het mogelijk is om een veilig en succesvol event op poten te zetten."

STAKEHOLDERS

Er zijn natuurlijk verschillende betrokken partijen en die moeten allemaal op één lijn zitten. "Er zijn vele stakeholders en we werken nauw met hen samen om tot de beste uitkomst te komen. We overwegen ook alternatieve scenario's."

Dat houdt in dat indien de mannen-en vrouwenkoers niet zal doorgaan in januari het wielrennen in een ander format nog altijd gepromoot kan worden in de regio's. "We verwachten onze beslissing binnen de tijdsspanne van een week te kunnen aankondigen."