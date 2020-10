Nys en Herygers bespreken de toestand van de cross: "Ze zijn bijna water aan het drinken, er is geen wijn meer bij"

Sven Nys heeft een idee om het veldrijden post-corona weer nieuw leven in te blazen. Paul Herygers is al blij met het programma dat tot dusver is samengesteld. Allebei zijn ze zich wel bewust van de financiële gevolgen waar de crossers mee te maken krijgen.

In Extra Time Koers ging het onder andere over het grote aantal afgelaste Wereldbekermanches. "Iedere week een wedstrijd: ik denk dat iedereen daar voor wil tekenen", is Herygers al blij dat het aantal afgelastingen niet nog hoger oploopt. "Dat crossers het financieel moeilijk hebben, is een ander verhaal. Het is dit of niets."

Herygers is zich wel bewust van de inspanningen die de veldrijders moeten leveren en pakt uit met een variant van het spreekwoord 'water bij de wijn doen'. "Ik denk dat renners aan één vierde rijden van hun normale basisstartgelden. Ze zijn bijna water aan het drinken, er is geen wijn meer bij."

Sven Nys ziet het als een overgangsjaar naar hopelijk betere tijden. "Ik denk dat renners bereid zijn om dit één jaar te overbruggen. Het gaat er hem vooral over dat we onze profsport draaiende kunnen houden. We hebben gelukkig de visibiliteit van tv. Ik denk dat we het moeten doen met de riemen die we momenteel hebben."

UCI-RANKING

Wel is het kwestie van iedereen gemotiveerd te houden en niet in een situatie te belanden waar er enkel nog Belgen en Nederlanders aan de start staan. "Een Amerikaan kan dit jaar nergens meer punten sprokkelen. Als die volgend jaar aan de start komt, staat die ergens op de tiende rij. Mijn idee is om na corona met een UCI-ranking te starten vanaf nul."