Van Aert had het lastig met niet-winst in Ronde en dacht misschien te veel na: "Mijn maag draaide zich paar keer om"

Wout van Aert heeft een fabelachtig seizoen afgewerkt. De Ronde van Vlaanderen, die staat echter nog niet op zijn palmares. Na een sprint met Van der Poel moest hij zich neerleggen bij de tweede plaats. Van Aert beseft dat hij vroeger had moeten aanzetten.

Het duurde na de koers toch een tijdje eer Van Aert vrede kon nemen met het resultaat. Dat erkent hij zelf in Extra Time Koers. "Ik heb er niet van wakker gelegen, maar mijn maag draaide zich een paar keer om als ik aan die sprint dacht."

Toen Herygers aangaf dat de zege voor Van Aert had geweest als hij iets vroeger begon met sprinte, knikte de renner van Jumbo-Visma. Waarom deed hij dat dan niet? "De stress, denk ik. Op die moment weet je al een halfuur dat die sprint er gaat komen. Je kunt aan van alles proberen denken, maar je bent op dat moment gefocust en dat was misschien net niet goed."

IN SANREMO GEEN TIJD OM NA TE DENKEN

Opmerkelijk wat er in het hoofd van een renner op zo'n ogenblik kan omgaan. "Ik was te veel aan het denken dat ik zeker op tijd moest aanzetten en voor ik het wist waren we op 200 meter van de meet. " Van Aert maakte de vergelijking met een andere grote wedstrjid die hij wel wist te winnen. "In Sanremo was de finale zo hectisch. Daar had je geen seconde tijd om na te denken. Dat was puur instinct."