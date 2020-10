Drie keer Van der Poel vs Van Aert en zelfde prijzenbarema in X2O Badkamers Trofee

In het veldrijden is het toch vooral uitkijken naar de crossen waarin Van der Poel en Van Aert het tegen mekaar gaan opnemen. Dat zal in de X2O Badkamers Trofee, de opvolger van de DVV Trofee, in drie van de in totaal acht manches het geval zijn.

De definitieve kalender van het klassement is bekendgemaakt, nadat de cross van Loenhout wegviel en vervangen werd door eentje in Herentals. Zaterdag staat met de Koppenbergcross de eerste manche op het programma, zonder de grote twee. Van Aert tekent present in Kortrijk, Van der Poel in Antwerpen.

Dan gaat het richting de feestdagen, met Herentals dat hen beiden verwelkomt op 23 december. Ook staan zowel Van Aert als Van der Poel aan de start in de GP Sven Nys in Baal op 1 januari 2021. Ook op de Flandriencross in Hamme op 23 januari moet het weer een duel worden tussen deze twee kanjers.

IN FEBRUARI ZONDER WVA EN VDP

De laatste twee manches, in Lille en in Brussel, gaan in februari in principe zonder hen door. Christophe Impens van organisator Golazo liet ook weten hetzelfde vaste prijzenbarema te behouden. Een opsteker in de veldrijders in deze tijden. De eindwinnaar krijgt dan nog een keer 30 000 euro;