Door het bos de veldritkalender nog zien, van EK in Rosmalen tot in Brussel: alles op een rijtje!

Het is al wat geweest met die veldritkalender: crossen die zijn weggevallen door corona, niet in het minst Wereldbekermanches. Wedstrijden in de Superprestige die van datum zijn veranderd. Tijd dus voor een overzicht van wat ons allemaal nog te wachten staat.

Op deze zaterdag staat in Oudenaarde de Koppenbergcross op het programma. Na deze klassieker in het veldrijden volgt er nog heel wat, met de verschillende klassementen enerzijds en de kampioenschappen anderzijds. We zetten alles op een rijtje, nadat de crossen van Merskplas, Boom en Gavere recent nog van datum veranderden. Belangrijkste resterende crossen November 7-8 november: EK veldrijden in Rosmalen

11 november Niel (Superprestige)

14 november: Leuven (Ethias Cross)

22 november: Merksplas (Superprestige)

28 november: Kortrijk (X2O Trofee)

29 november: Tabor (Wereldbeker) December 6 december: Boom (Superprestige)

12 december: Antwerpen (X20-Trofee )

13 december: Gavere (Superprestige)

20 december: Namen (Wereldbeker)

22 december: Essen (Ethias Cross)

23 december: Herentals (X20-Trofee )

26 december: Heusden-Zolder (Superprestige)

27 december: Dendermonde (Wereldbeker)

30 december: Bredene (Ethias Cross) Januari 1 januari: Baal (X20-Trofee)

3 januari: Hulst (Wereldbeker)

9-10 januari: BK in Meulebeke

23 januari: Hamme (X20-Trofee)

24 januari: Overijse (Wereldbeker)

30-31 januari: WK in Oostende Februari 6 februari: Middelkerke (Superprestige)

7 februari: Lille (X20-Trofee)

13 februari: Eeklo (Ethias Cross)

14 februari: Brussel (X20-Trofee)