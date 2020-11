Steels ziet massa kansen voor Deceuninck-Quick.Step in Tour 2021: "Enkele ritten die Alaphilippe goed liggen"

Bij Deceuninck-Quick.Step is het parcours van de Tour 2021 positief onthaald. De Tour betekende de laatste jaren steeds scoren met Julian Alaphilippe. Dat wil het team opnieuw doen, maar daarnaast zijn er nog meer dan voldoende kansen.

Sportdirecteur Tom Steels buigt zich over het pas voorgestelde parcours. "De start van de koers zal zeker boeiend zijn, met enkele ritten die Julian Alaphilippe goed liggen. In andere ritten kunnen er forse waaiers zijn. Als je naar het hele parcours kijkt, merk je dat er veel kansen zijn om ons te tonen. En dat is dan nog zonder de vele sprintersetappes."

Winstkansen genoeg dus. "Zelfs voor de tijdritten hebben we mannen om goede uitslagen te behalen." Daarnaast zijn er wel nog de bergritten, wat voor iedereen afzien is. "De rit naar de Mont Ventoux en die met meer dan 2000 hoogtemeters beloven behoorlijk uitdagend te zijn."

Al bij al is het een parcours dat we erg mooi vinden

In zijn geheel is het alvast een meevaller geweest om het parcours voor 2021 te ontdekken. "Al bij al is het een parcours dat we erg mooi vinden", besluit Steels.