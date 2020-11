Iserbyt kan voor unicum zorgen: "Omdat Mathieu beloftencategorie zo goed als overgeslagen heeft"

Er komt voor Eli Iserbyt een mogelijk belangrijk moment in zijn carrière aan. Als hij in Rosmalen Europees kampioen kan worden, dan is hij de eerste veldrijder die daar in slaagt bij zowel de junioren, de U23 als de elite. Is de 23-jarige crosser klaar voor een mijlpaal?

Iserbyt bespreekt in Het Laatste Nieuws de mogelijkheid om dit unicum te verwezenlijken. "Dat komt omdat het EK nog niet lang bestaat in de profcategorie én omdat Mathieu de beloftencategorie zo goed als overgeslagen heeft. Maar het zou wel mooi zijn, natuurlijk." Zo is de naam toch alweer genoemd: Mathieu van der Poel. En Wout van Aert. Ook al crossen ze nog niet, ze verdwijnen nooit echt van de voorgrond. "De perceptie van het publiek is dat wij wlel winnen zonder hen, maar dat we niet meekunnen als zij erbij zijn. Voor mij is dat een motivatie om altijd beter te doen en er altijd voor te blijven gaan." Hopelijk botten Mathieu's superprestaties beetje af Iserbyt heeft echt wel de ambitie om dichter bij hun niveau te gaan aanleunen. "Hopelijk botten Mathieu's superprestaties in de cross een beetje af en kunnen wij een paar keer meer winnen. Dat zou een totaal ander beeld opleveren. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat het niveau enorm hoog ligt als zij een minuut van ons wegrijden." Dat wil niet zeggen dat wie het tegen hen moet afleggen geen waarde heeft. "De bedoeling is dat Aerts, Sweeck en ik ons in de toekomst meer kunnen profileren naar het Belgische publiek en dat we kunnen tonen dat we ook van een hoog niveau zijn. Maar dat kunnen we alleen als Mathieu en Wout meedoen."