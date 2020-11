Iserbyt gaat op zoek naar Europese trui: "Van der Poel heeft hem al veel aangehad, ik zou hem ook met trots dragen"

Eli Iserbyt staat voor een mogelijk bepalend moment in zijn carrière. De kans is realistisch dat hij voortaan als Europees kampioen veldrijden bekend zal staan. Eerst is het wel aan hem om de hoge verwachtingen in te vullen op het EK veldrijden.

Na een verkenning wilde Iserbyt al een woordje uitleg kwijt bij Sporza. "Het is een snel parcours, de bochten volgen elkaar heel snel op, misschien nog sneller dan in Ruddervoorde. Het zal, denk ik, een gesloten wedstrijd blijven omdat het moeilijk is om hier grote verschillen te maken." Ik wil het niet te lang samenhouden Iserbyt zal proberen om er toch een wat meer open wedstrijd van te maken. "Ik ben de topfavoriet en ik wil het niet te lang samenhouden." Is het mogelijk dat een landgenoot hem aan de titel helpt? "De Belgen zijn de grootste kanshebbers, dus in ploegenspel geloof ik niet echt. Iedereen zal wel aan zichzelf denken." Wat zou nu de waarde zijn van zo'n Europese kampioenentrui? "Het is nog niet de toptrui in het veld, het WK en het BK staan er nog boven. Maar hij krijgt elk jaar wel meer waarde omdat de dragers er mooie dingen in laten zien. Mathieu van der Poel heeft hem bijvoorbeeld al veel aangehad. Ik zou hier heel graag mijn eerste trui bij de profs pakken. Ik zou de trui ook met trots dragen."