Iserbyt legt uit waarom hij zo diep moest gaan: "Een trui pakken zo vroeg in het seizoen goed voor het mentale"

Eli Iserbyt heeft zijn uitstekende vorm bekroond met een Europese titel. De trui met de sterren behoort voortaan aan hem toe. Die zal hij zeker willen laten blinken de rest van het seizoen. Ook in Rosmalen was hij weer de beste, al werd de zege hem niet cadeau gedaan.

Lange tijd reed Iserbyt samen met Michael Venthourenhout voorop. "Michael en ik waren zeker de sterksten. Het was misschien te vroeg om een grote aanval te plaatsen, maar ik maakte een fout in de tweede ronde en dan ging ik volle bak. Dan dacht ik: nu gaan we er maar voor."

Dat Vanthourenhout zo goed voor de dag kwam, ondervond Iserbyt zeker niet als een nadeel. "Het was goed dat ik Michael mee had om het tempo erin te houden. We moesten hard rijden, want Lars van der Haar deed het steeds goed in de zandstrook. Ik was daar niet zo goed in. Ik moest heel diep gaan op de andere stroken."

WOENSDAG IN KAMPIOENENTRUI IN NIEL

Dat deed hij dan ook, met als gevolg dat hij vanaf nu in de Europese kampioenentrui naar de crossen mag. "Ik ben blij dat ik woensdag de trui kan dragen in Niel. Dit was een groot doel voor mij. Een trui pakken zo vroeg in het seizoen is goed voor het mentale."