Renner van Deceuninck-Quick.Step was meest strijdlustige in Vuelta: "Probeer iets geks te doen, deze prijs is speciaal"

In de Vuelta had Lotto met De Gendt de meest strijdlustige renner, in de Vuelta reed die bij Deceuninck. Na afloop van de Ronde van Spanje ging de prijs van de strijdlust naar Rémi Cavagna, die met meerdere aanvalspogingen de koers kleur gaf.

"Deze prijs maakt me erg trots", vertelt de Fransman van Deceuninck-Quick.Step. "Ik heb geen rit gewonnen, maar zat zes keer in de ontsnapping en probeerde de koers spectaculairder te maken. Ik hou er van om in de ontsnapping te zitten en was blij elke keer ik vooraan kon rijden." NIET PLANNEN MAAR IMPROVISEREN Cavagna is zeker geen berekende wielrenner. "Het is geen kwestie van planning, eerder van gevoel, ik val gewoon graag aan en improviseer wanneer ik dan voorop ben. Ik weet dat ik geen sprints kan winnen, dus probeer ik altijd iets geks te doen, iets wat de mensen zich zullen herinneren." Dat zijn inderdaad de dingen die bijblijven, ook na drie weken Vuelta, blijkt nu. "Dat is waarom hier op het podium staan en deze prijs te krijgen zo speciaal is."