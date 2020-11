Veldrit van Leuven startpunt voor crossers uit Amerikaanse ploeg: "Hier om pittige Belgische parcoursen op te vlammen"

Zaterdag staat de GP Leuven op het programma en vanaf dan zal het deelnemersveld in de cross weer wat internationaler worden. Dan komt ook de Amerikaanse veldritploeg van Cannondale immers meedoen, met één vertegenwoordiger bij de mannen en twee bij de vrouwen.

De namen van de twee vrouwen doen mogelijk al een belletje rinkelen: Katie Keough en Clara Honsinger. Bij de mannen doet Curtis White mee namens Cannondale. Cyclingnews weet dat de drie momenteel in Nederland vertoeven na hun reis vanuit de VS. Dit weekend maken ze dus nog de oversteek naar België.

VAN LEUVEN RICHTING MERKSPLAS EN KORTRIJK

De veldrit in Leuven is pas de eerste van in totaal achttien crossen die ze in de Lage Landen zullen betwisten, waarvan de meesten natuurlijk doorgaan in België. Deze maand staan ook nog Merksplas en Kortrijk op het programma.

"We zijn hier om de pittige Belgische parcoursen op te vlammen en om hard te koersen", kondigt Clara Honsinger alvast aan.