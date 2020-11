Belgische beloftenkampioene uit 2019 stopt met veldrijden: "De zin naar het fietsen was stilletjes aan het weggaan"

Het Belgische damesveldrijden ziet een renster vroegtijdig stoppen. Op haar 23ste heeft de nationale beloftenkampioene van 2019, Axelle Bellaert, beslist om haar leven een andere wending te geven. Het plezier om in vorm van een competitie haar sport te beoefenen nam af.

"Na 10 mooie jaren is het tijd om de fiets aan de haak te hangen", schreef Axelle Bellaert in een uitgebreid bericht op Facebook. "Mijn lichaam was op. Mentaal en fysiek. De zin naar het fietsen was stilletjes aan het weggaan. En ik kreeg meer en meer het gevoel dat het van moeten was."

Als het niet meer om het plezier gaat en het echt een opgave wordt, is het moeilijk vol te houden. Zeker gezien de energie die elke sporter er moet in steken. "Ik kon het niet meer opbrengen om elke dag te trainen en elk weekend van 's ochtends tot 's avonds weg te zijn", bekent Bellaert.

GEEN UITZICHT OP TOP 15

Bij de dames elite had ze geen perspectief op grote uitslagen. "Ik ben ook niet iemand die in de top 15 kan geraken. En dan moet je beginnen denken wat je echt wil." Nadat ze in januari 2019 Belgisch kampioene bij de beloften was geworden, werd ze nog gehuldigd op het gemeentehuis van Jabbeke. Dat jaar werd ze ook nog geselecteerd voor het WK bij de U23.