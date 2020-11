Wout van Aert bevestigd in Boom: voorlopig programma en resterende opties voor veldrittopper houden steek

De organisatie van de Superprestigecross in Boom heeft de komst van Wout van Aert aangekondigd. Op 6 december staat hij daar dus aan de start, dat is nu helemaal zeker. Volgens de laatste berichten zou Van Aert er ook de Wereldbekermanche in Tabor bijnemen.

Zo begint het crossprogramma van Wout van Aert met mondjesmaat vorm te krijgen. Tot dusver zijn alle beslissingen weldoordacht en moet Van Aert zeker een aardig veldritseizoen kunnen afwerken. Zijn kalender ligt nog niet voor de volle honderd procent vast. Er kunnen nog enkele crossen bijkomen en daar is ook nog de ruimte voor, in december en januari. Dus ook op dat vlak geen reden tot klagen.

Het veldritseizoen van Van Aert begint met de cross in Kortrijk en een dag later dus eventueel ook die in Tabor. Het wijst om de goesting bij Van Aert om weer het veld in te duiken. Die is nooit weggeweest. Een paar weken hersteld van het wegseizoen en daarna was het vizier alweer op de cross gericht. Door meteen te kiezen voor 2 klassementscrossen, is Van Aert zeker dat nagenoeg alle concurrenten op de afspraak zullen zijn.

SNEL WETEN WAAR HIJ STAAT

Wout van Aert zal dus meteen weten waar hij staat. De verwachting is dat hij het crossgevoel weer wat zal moeten opdoen, maar heel erg snel top zal zijn in het veldrijden. Zeker gezien hoe snel hij na zijn val in de Tour in de cross toch weer op een hoog niveau reed. Nu is het kwestie van de lijn door te trekken na een geweldig seizoen op de weg. Dat is al een heel andere insteek.

Nadien komt de cross in Boom er dus aan. Niet te ver van huis, dat is altijd leuk crossen, ook al zal er dan geen publiek zijn. Vervolgens is het nog een aantal wedstrijden kijken ter voorbereiding van het BK. Het is nog afwachten hoeveel Van Aert er zelf denkt nodig te hebben. Het kan perfect dat hij zich na de GP van Baal, ruim een week voor het BK, perfect voorbereid acht.

VOOR WB-KLASSEMENT GAAN OF NIET?

Wil hij er in die laatste week vooraf toch nog een wedstrijd bijnemen, dan kan dat bijvoorbeeld de WB-manche in Hulst zijn. Pikt hij in december nog een aantal andere WB-crossen mee, dan kan hij zelfs nog voor een klassement gaan. Maar dat zal het laatste van zijn zorgen zijn: in het veld mikt hij in principe op de kampioenschappen.

Aan het kamp-Van Aert dus om te beslissen hoeveel en welke crossen er naast die in Herentals en Baal nog op het programma moeten komen. Van Aert staat er altijd wel op een kampioenschap en we mogen ervan uitgaan dat dat ook in Meulebeke het geval zal zijn. Dan is een generale repetitie in Hamme wel voldoende om toe te werken naar het WK. Eventueel kan die generale ook nog een dag na Hamme in Overijse plaatsvinden.