Bruyneel komt nog eens terug op dopingperikelen van weleer: "Hypocrisie is lastig te accepteren"

Johan Bruyneel zal altijd wel herinnerd blijven worden aan het dopinggebruik dat destijds bij US Postal werd gehanteerd, met Lance Armstrong als de man die zeven keer naar Tourwinst reed, om die zeges later te moeten afstaan. Bruyneel deinst er ook niet voor terug om zich daar over uit te spreken.

Bij Eurosport is het nog eens aan bod gekomen. Johan Bruyneel is net als Lance Armstrong levenslang geschorst en kan dus nooit meer een positie vervullen binnen de wielerwereld. "Ik accepteer dat ik daar verantwoordelijkheid in draag. Het enige waar ik meer problemen mee heb, is dat we erg zwaar gestraft zijn, terwijl anderen nog wel in het wereldje zitten."

VEEL TE VER GEGAAN

De situatie van Bruyneel en Armstrong is dus heel anders dan dat van sommige andere dopingzondaars. "Wat is er veranderd na de periode van Lance? Ik denk dat het bij ons veel te ver gegaan is." Bruyneel ziet er vooral een afrekening met Armstrong in.

Daar heeft hij het nog wel moeilijk mee. "Het is makkelijk om te doen, maar onmogelijk om het ongedaan te maken. Dat soort hypocrisie is lastig te accepteren."