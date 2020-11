Na zijn triomfen in Luik en Lombardije wil Fuglsang zich op zijn minst eens testen in ander Monument

Jakob Fuglsang won in 2019 Luik-Bastenaken-Luik en in 2020 de Ronde van Lombardije. De kans dat hij ook een ander Monument nog op zijn naam schrijft, is eerder klein. De Deen deed immers nog maar één keer mee aan de Ronde en reed nog nooit Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

Dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven, laat Fuglsang uitschijnen in een gesprek met BICI.Pro. "Ik wil een keertje deelnemen aan Parijs-Roubaix", kondigt Fuglsang aan. "Alleen denk ik niet dat ik volgend jaar wedstrijden ga rijden die ik anders niet rijd. Dat zal ook afhangen van de situatie."

Als we Fuglsang eens aan de start van Parijs-Roubaix mogen verwachten, zal dat dus waarschijnlijk in 2022 of later zijn. Dan kan de Scandinaviër eens uitproberen of de kasseien iets voor hem zijn. In zijn enige deelname in de Ronde van Vlaanderen in 2016 eindigde hij 25ste.

ONDER DE VERWACHTINGEN IN GIRO

Het hoogtepunt van 2020 was voor hem dus die overwinning in de Ronde van Lombardije. In de Giro eindigde hij zesde en daar werd toch wat meer van hem verwacht. "Ik was nog goed in vorm, maar had geen geluk. Ik verloor al vroeg Vlasov en López en reed lek op een verkeerd moment."