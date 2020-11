Mettepenningen blijft realistisch: "Mathieu en Wout zijn klasbakken, daar moet je rekening mee houden"

De meest tevreden teammanager dit veldritseizoen is ongetwijfeld Jurgen Mettepenningen. De combinatie van Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout bezorgt zijn team al wekenlang de ene zege na de andere. Kunnen zij straks ook op tegen Van der Poel en Van Aert?

Ruim een maand geleden zag het er nog een stuk minder rooskleurig uit voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Toon Aerts had in Beringen zijn derde opeenvolgende overwinning geboekt. Nadien volgde een sterke periode van Eli Iserbyt, tweemaal winst voor Laurens Sweeck en was ook Michael Vanthourenhout aan het feest.

"Eli heeft twee à drie weken last gehad omdat hij met zijn knie tegen zijn stuur gestoten had. We wisten dat, zodra dit probleem opgelost was, de kwaliteiten van Eli zouden komen bovendrijven", verklaart Mettepenningen het feit dat Iserbyt in de loop van het seizoen van Aerts kon overnemen. "Het Europees Kampioenschap was het hoogtepunt."

Nadien kwamen dan de overwinningen van Sweeck. Met Iserbyt en Sweeck heeft de ploeg altijd wel stevige kanshebbers. "Ze zijn complementair", klinkt het. En ook Vanthourenhout toont dus dat hij het in zich heeft om te winnen. "Het is mooi dat als Eli de benen niet heeft dat iemand anders van de ploeg dan overneemt."

EGAAL SEIZOEN

Mettepenningen blijft met beide voeten op de grond, ook al zijn er alleen maar redenen om opgetogen te zijn. "Ik ben tevreden over ons seizoen. Ook over onze belofterenners Ryan Kamp en Toon Vandebosch. Ik vind dat wij steeds een vrij egaal seizoen afwerken. We halen een hoog niveau en halen altijd het podium. Ik ben wel realistisch: als Mathieu en Wout erbij komen, zal de situatie anders zijn."

Het kan dus een paar posities schelen als die mannen opnieuw het veld in duiken. "Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn klasbakken, daar moet je wel rekening mee houden. In theorie staan zij nog een trapje hoger."