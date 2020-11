Crossgevoel opdoen maar ook meedoen voor de prijzen: dit mag u van Wout van Aert verwachten bij rentrée

Het is nu echt wel de dagen aftellen naar het moment waarop Wout van Aert zijn eerste veldrit van het seizoen gaat rijden. Wat mogen we er nu van verwachten? Als hij de lijn doortrekt van op de weg, houdt de tegenstand maar beter het hart vast.

Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Weg en veld zijn nu twee heel verschillende disciplines. Dat renners die aan veldrijden doen daar op de weg hun voordeel mee doen, is ondertussen door verschillende atleten wel bewezen. Omgekeerd is dat veel minder noodzakelijk het geval. De factor techniek gaat een veel grotere rol zitten.

Uitkijken is het dus zeker en vast naar welk niveau Wout van Aert technisch haalt in zijn eerste crossen. Hij zal er al een aantal weken crosstraining op hebben zitten en hij is zijn techniek van vroeger natuurlijk niet kwijtgespeeld. Dat is echter toch nog iets anders in vergelijking met de mannen die nu al maanden aan een stuk gewend zijn na elke bocht op te trekken, dan weer bergop en dan weer bergaf gaan.

PURE CROSSGEVOEL

Sowieso duurt het toch altijd enkele wedstrijden om dat pure crossgevoel weer terug te krijgen. Dat is ook in het verleden geleken toen Van Aert of Van der Poel na een lange periode op de weg zich weer in het veld begaven. Op deze vlakken zal er dus wel wat geduld aan de dag gelegd moeten worden, wat niet betekent dat Wout van Aert niet mee kan doen voor de eerste plaatsen.

Om te beginnen zijn er ook in de cross nog voldoende stroken waar hij zijn grote vermogen kan etaleren. Weinigen die daar tegenop kunnen. Vorige winter haalde hij ook meteen weer de top tien en dat was na een lange revalidatie na een val in de Tour. Deze keer heeft Van Aert maanden van hoogvorm achter de rug.

VOORSPRONG TEN OPZICHTE VAN VORIG SEIZOEN

Of die vorm er nu nog altijd is, is onmogelijk te stellen, maar in elk geval begint hij met een voorsprong in vergelijking met vorig veldritseizoen. Toen keerde hij terug met een topvijf-notering en onze voorspelling is dat hij het deze keer minstens even goed gaat doen. Neem ook in acht dat Kortrijk geen al te technisch parcours is en dan weet je dat zijn eerste cross van het seizoen kan uitdraaien op een enorm succes.