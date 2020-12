Analist bikkelhard: "Hazard verdient schop onder zijn kont" en "Zou beter voorbeeld nemen aan Sweeck en Van Aert"

Eden Hazard zou mogelijk kampen met ... stress. En niet elke analist heeft daar evenveel begrip voor.

"Als je zoveel geld binnenrijft, zo duur bent en bij Real mag spelen, zou je dan niet zorgen dat je in orde bent en in conditie", alsdus Carl Berteele in De Tribune.

Stress?

"Ik lees dat hij stress heeft? Kan dat? Waarom moet hij stress hebben? Ik begrijp het niet, hij verdient toch een schop onder zijn kont."

De wielercommentator maakte ook nog de vergelijking met de crossers: "Wout Van Aert heeft dit jaar zes dagen rust genomen tussen weg en cross. Sweeck viel zondag over een balkje, maakte een koprol en werd nog 14e. Dat Hazard daar maar eens een voorbeeld aan neemt."