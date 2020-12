Julian Alaphilippe gelauwerd als beste Franse renner: "Weer trofee erbij, regenboogtrui mooiste trui ter wereld"

Ondanks zijn wereldtitel had Julian Alaphilippe wellicht niet verwacht opnieuw de internationale Vélo d'Or te winnen. Dat die prijs naar Roglič ging, was dus geen teleurstelling. Wel voor Alaphilippe: de Franse Vélo d'Or, als beste wielrenner uit Frankrijk.

Die prijs kon hem moeilijk nog ontsnappen, want Alaphilippe was als enige Fransman bij de genomineerden voor de internationale Vélo d'Or. De enige uit zijn land die hiervoor ook genomineerd was, was Pauline Ferrand-Prévot. Het beste wat Frankrijk op twee wielen te bieden had, was dus ook in 2020 Julian Alaphilippe.

EEN TROFEE ERBIJ

"De Franse Vélo d'Or winnen maakt me erg blij. Het is leuk om te zien dat mijn resultaten niet onopgemerkt voorbij gingen. Het is weer een trofee erbij", kan Alaphilippe zijn prijzenkast verder aanvullen. "Het is een speciaal en apart seizoen geweest, met vele uitdagingen, maar ik heb veel van mijn doelen bereikt en kan tevreden zijn met wat ik gedaan heb."

Met uiteraard één overwinning die nog een pak prestigieuzer was dan alle anderen. "De wereldtitel behalen in Italië was natuurlijk de kers op de taart. De regenboogtrui is de mooiste trui ter wereld. Dat ik die nog in enkele koersen heb mogen dragen voor het einde van het jaar, deed me beseffen wat een eer het is. Dat geeft me veel motivatie voor volgend jaar."