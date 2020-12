Winnaar Iserbyt rijdt egaal tempo in Boom en verklaart deelname aan virtueel WK: "Anders zit ik maar op PlayStation"

De glorieperiode van Pauwels Sauzen-Bingoal blijft duren. In Boom was het Eli Iserbyt die het zegegebaar kon maken. Niet op alle stukken kon hij het volle rendement halen, maar uiteindelijk had de Europese kampioen wel het laatste woord. Mooi, zo vlak voor het virtueel WK als intermezzo.

Iserbyt wist waar de mogelijk beslissende momenten er zouden aankomen. "Volgens mij was het cruciale altijd de balken en het zand. Ik vond niet dat daar iemand echt het verschil kon maken. Ikzelf ook niet. Ik heb wel in het begin van de wedstrijd iets minder gedaan dan de rest. Ik denk dat ik iets zuiniger heb gereden in het begin en dan had ik iets meer over op het einde", duidde Iserbyt een mogelijke X-factor aan.

Iserbyt had doorlopend wel het gevoel dat het nog goed kon komen. "Ik kon wel steeds de gaatjes goed toerijden. Ik wist dat als ik eens het gaatje zou hebben dat ik dan wel voorop zou kunnen blijven. Het was het perfecte moment", sprak hij over zijn beslissende aanval.

GEEN KORTE SNOKKEN

Een heel uur op hetzelfde niveau rijden was in Boom de uitdaging. "Ik kon niet echt mijn stempel drukken bergop. Dat voelde ik wel al in het begin van de wedstrijd. Dus wist ik dat het noodzakelijk was om één tempo te rijden en niet die korte snokken eraan geven."

NOG NIET NAAR KLASSEMENT KIJKEN

In de Superprestige ligt hij vijf punten voor. "Da's veel, maar ook niet veel. Heb je een slechte dag, dan zijn ze weer weg. Naar het klassement kijken doen we pas in de laatste wedstrijd." Woensdag komt Iserbyt aan de start van het WK Cycling Esports. Waarom doet hij daar aan mee? "Puur uit passie. Ze hebben mij die vraag gesteld en ik wilde zeker meerijd. Ik mag zeggen dat ik één van de renners ben die het liefst op de rollen rijd."

Voor een wielrenner is elke gelegenheid om sportief bezig te blijven bovendien mooi meegenomen. "Het is eens iets anders. Anders zit ik toch maar op de PlayStation", lacht de man die triomfeerde op domein De Schorre.