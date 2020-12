Wout van Aert claimt zeker niets meer dan zijn eindpositie in Boom: "Ik had geen goed gevoel"

Toch wel een enigszins teleurgestelde Wout van Aert na de Superprestige in Boom. Na zijn twee derde plaatsen in zijn eerste crossweekend was de hoop op die stap vooruit op De Schorre niet ongegrond. Dat bleek toch een iets moeilijker verhaal te zijn.

Wout van Aert kwam als vierde over de streep, vlak achter de podiumplaatsen dus. "Dit was de plaats waar ik thuishoorde", vond Van Aert. "Ik had geen goed gevoel. Spijtig." Voor de derde cross op rij moest hij ook vroeg achtervolgen. "Ik miste mijn start volledig. Toen ik vooraan kwam, was het proberen om iets te proberen."

Meedoen om de overwinning was dus te hoog gegrepen. Van Aert beschrijft het moment waarop Iserbyt zijn beslissende aanval plaatste. "In de finale had ik zeker niets meer over. Ik denk dat hij al een paar meter had voorzien. Dan schoof Toon Aerts en ik iets later. Wat we vaak zien bij Eli, is dat hij een mooi kloofje kan uitbouwen als hij een gat heeft."

Het was koersen op de limiet

Zonde voor Van Aert dat er niet meer in zat. "Het mocht niet zijn. De drie die voor mij eindigden, waren sterker. Desondanks heb ik er wel van genoten. We zagen wat foutjes op het technische parcours en het was koersen op de limiet."