🎥 Boogerd uit kritiek op Lefevere: "Doet een renner van hem iets, dan wordt het gebagatelliseerd"

Er zijn in 2020 weer heel wat sprints uitgemond in valpartijen. Ook Michael Boogerd laat zich hierover uit, want zeker in Nederland zal daar nog vaak over nagekaart worden, en dan vooral over die eerste sprint in de Ronde van Polen.

Groenewegen werd voor zijn aandeel in die valpartij negen maanden geschorst. Dat hoefde voor Boogerd niet, liet de ex-renner zich ontvallen in een talkshow van Zesdaagse TV. Volgens Boogerd ligt de eindverantwoordelijkheid vooral bij de renners zelf. "Je kan op een rechte weg van twintig meter breed rijden. Als ze beginnen te kwakken, dan is het einde verhaal. Je hebt het ook gezien in de Vuelta, waar Bennett een kopstoot uitdeelt aan een renner van Trek. Dan zie je nog het tumult dat er ontstaat, Lefevere die weer boos is." Zo komt het dus tot een bepaalde kritiek ten opzichte van de CEO van Deceuninck-Quick.Step. "Dan denken we: leren we nou nooit? Eén van zijn renners is tegen het asfalt gegaan en is heel lang out. Nu doet een renner van hem iets en wordt het allemaal gebagatelliseerd", concludeert Boogerd.