Van der Poel voelt dat vorm aan het komen is vlak voor rentrée in cross en hoopt dat combinatie Tour-Spelen lukt in '21

Mathieu van der Poel gaat dit weekend weer beginnen met crossen en dat zal het startsein zijn voor weer heel drukke tijden. Ook in 2021 is het immers de bedoeling om verschillende disciplines te combineren. En om mee te doen aan zowel de Tour als de Spelen.

In de Zwift PowerUp Cycling Podcast snijdt Van der Poel heel wat thema's aan. Om te beginnen over hoe het nu met hem gaat. "Na mijn val in de Driedaagse Brugge-De Panne heb ik wat tijd vrij genomen. Een beetje langer dan ik gepland had, maar nu ben ik weer drie weken aan het trainen."

Van der Poel zou dus klaar moeten zijn om dit weekend in Antwerpen en in Gavere een goede beurt te maken in de cross. "De vorm begint stilaan weer ok te worden." Na het afwerken van het veldritseizoen belooft 2021 dan weer een belangrijk jaar te worden, zowel op de weg als op de mountainbike.

SWITCHEN TUSSEN VERSCHILLENDE DISCIPLINES NET GOED

Velen vinden het te moeilijk om de Tour en de Olympische Spelen te combineren, maar Van der Poel gaat het toch proberen. "Het is een lastige combinatie en het wordt een grote puzzel, maar ik hoop dat het goed uitpakt." Van crossfiets naar de wegfiets naar de mountainbike: dat is voor hem geen al te groot probleem. "Het switchen tussen verschillende wielerdisciplines is goed voor mij. Dat houdt mij mentaal scherp."