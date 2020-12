📷 Voormalig F1-wereldkampioen laat liefde voor de veldritfiets zien en geeft tip voor wielerkledij

Wie had gedacht dat een kampioen uit de Formule 1 iets kon hebben met veldrijden? Toch is het zo. In 2017 zette Jenson Button een punt achter zijn actieve wielercarrière, acht jaar nadat hij de wereldtitel veroverd had in de Formule 1. Nu maakt hij zelf zijn link met de cross bekend.

Of Button het veldrijden anno 2020 op de voet volgt weten we niet. Wel is zeker dat de Brit vroeger als kind zelf graag met een veldritfiets reed. Dat bewijst een foto die de voormalige racer op Twitter plaatste. Dan hebben we het over de jaren '80.

Aangezien Button nu 40 is, was hij toen wel erg jong. Ook hield hij ervan een bijpassende outfit te dragen. Iets zegt ons dat rood en wit zijn favoriete kleuren waren. Hij geeft zo meteen een tip aan Léger Los Angeles, dat wielerkledij aan de man brengt. Button grapt dat zijn look van vroeger wel een mogelijkheid is om nu als nieuwe outfit op de markt te brengen.