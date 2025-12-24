📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

Het gezin van Edward Theuns en Lien Crapoen krijgt er binnenkort een nieuw lid bij. Het koppel maakte het heuglijke nieuws bekend via sociale media en deelde daarbij een duidelijke boodschap.

Aankondiging van de gezinsuitbreiding

Theuns en Crapoen poseerden op een kasseistrook samen met hun zoontje Scott, die een roze fietsje vasthield. Bij de foto plaatsten ze de boodschap “TEAM OF 4”. Daarmee bevestigden ze dat hun gezin binnenkort groter wordt.

Onder de foto stond nog een tweede boodschap. “Meer liefde is onderweg”, klinkt het. De aankondiging zorgde meteen voor veel reacties uit de wielerwereld en daarbuiten.

Verwachting voor komende zomer

Het koppel liet weten dat de geboorte gepland staat voor juni van volgend jaar. Daarmee krijgt Scott, die in 2021 werd geboren, er een broertje of zusje bij. Hij was de voorbije jaren al regelmatig aanwezig op wedstrijden van zijn vader.

Binnen korte tijd stroomden felicitaties binnen van collega‑renners, ploegleden en supporters. De combinatie van een sportieve carrière en gezinsleven blijft een herkenbaar thema binnen het peloton.

De aankondiging toont hoe Theuns en Crapoen maar graag het goede nieuws uit hun privéleven delen met het grote publiek. Alvast proficiat!



