Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Foto: © photonews

Remco Evenepoel werkt aan een duidelijk plan voor de komende seizoenen. Zijn ambities in het tijdrijden en zijn blik op het leven naast de koers vormen daarbij de kern.

Ambitie in het tijdrijden

Evenepoel beschikt momenteel over drie wereldtitels in het tijdrijden en ziet een volgende stap voor zich. “Ik wil de eerste zijn die 4 keer op een rij het WK tijdrijden wint”, stelt hij bij Sporza. Daarmee richt hij zich op 2026 en het WK in Canada.

Zijn huidige positie in de discipline vormt volgens hem een solide basis om verder te bouwen. De focus ligt op het behouden van vorm en het vermijden van fouten uit het verleden.

Lessen uit het voorbije jaar

Voor hij opnieuw aan zijn seizoen begint, wil Evenepoel een stabiele winter. Hij benadrukt dat zijn Tour-opgave zwaar woog. “Mijn opgave in de Tour was een moeilijk moment, maar het was het einde van de wereld niet.” De ervaring dwong hem tot heroriëntering.

De overgang van Tour naar thuisfront verliep snel. “Een dag later zit je weer thuis en gaat de Tour voort, maar dat is ook zo met je leven thuis. Je kan dan niet blijven sakkeren. Je moet resetten en vooruitdenken.” Die aanpak hielp hem om opnieuw structuur te vinden.

Balans naast de sport

Evenepoel koppelt zijn sportieve doelen aan een bredere kijk op het leven. “Dat is dit jaar de goeie keuze gebleken. Sport en koers is maar een deel van het leven. Er is een groter deel dat zich ernaast afspeelt. Je moet blijven voortgaan.” Die visie vormt een belangrijk uitgangspunt voor zijn voorbereiding.

Lees ook... Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Zijn planning voor de komende maanden blijft gericht op stabiliteit, herstel en een gecontroleerde opbouw. De combinatie van ambitie en nuchterheid bepaalt zijn traject richting het volgende WK tijdrijden.

