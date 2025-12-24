Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Een van de hoogtepunten van het jaar voor Wout van Aert was zeker zijn zege op de Champs-Élysées. Het spreekt voor zich waarom dit veel voor hem betekende in een niet al te makkelijk seizoen. In ploegverband was dit nog een belangrijker moment dan het op het eerste zicht leek.

Visma-Lease a Bike had al een rit gewonnen in de Tour, maar klassementsman Jonas Vingegaard zou slechts tweede eindigen in het klassement. Heel veel veranderde dit op papier dus niet. Er kon zo wel op een positieve noot geëindigd worden. "Het was leuk om Wout opnieuw te zien winnen in de Tour", getuigt Vingegaard in Inside the Beehive.

In de podcast van de ploeg komt de Deen terug op de pech die ze de laatste jaren allebei gekend hebben. "We hebben beiden rond dezelfde periode een zware valpartij meegemaakt en sindsdien hadden we het wat moeilijker. Het was heel fijn om hem te zien winnen op de Champs-Élysées. Het gaf me ook motivatie voor de Vuelta."

Vechtlust Van Aert inspireert Vingegaard

Vingegaard haalde er dus ook zelf inspiratie uit, onder meer dankzij de vechtlust van zijn ploegmaat. "Wout heeft die overwinning echt verdiend. Hij heeft er zo hard voor gestreden. Hem zien winnen, zorgde ervoor dat ik ook wou winnen in de Vuelta." De rest is geschiedenis, want Vingegaard schreef toch maar mooi die Vuelta op zijn naam.

Deels omdat Van Aert hem inspireerde, maar ook omdat Vingegaard zich in een korte periode toch nog goed voorbereidde. "Het was een korte tijd tussen het einde van de Tour en het begin van de Vuelta, het was minder dan vier weken. Na een week thuis te relaxen in Denemarken ging ik met mijn gezin naar Frankrijk en daar had ik ook ondersteuning van de ploeg."

Beloning voor Vingegaard komt in Vuelta

De draad werd zo weer opgenomen. "Ik kon daar in de bergen rijden, onder mooie weersomstandigheden. Het was een korte maar goede trainingsperiode van twee weken." De beloning volgde drie weken later, met de eindzege in de Vuelta.