Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een van de hoogtepunten van het jaar voor Wout van Aert was zeker zijn zege op de Champs-Élysées. Het spreekt voor zich waarom dit veel voor hem betekende in een niet al te makkelijk seizoen. In ploegverband was dit nog een belangrijker moment dan het op het eerste zicht leek.

Visma-Lease a Bike had al een rit gewonnen in de Tour, maar klassementsman Jonas Vingegaard zou slechts tweede eindigen in het klassement. Heel veel veranderde dit op papier dus niet. Er kon zo wel op een positieve noot geëindigd worden. "Het was leuk om Wout opnieuw te zien winnen in de Tour", getuigt Vingegaard in Inside the Beehive.

In de podcast van de ploeg komt de Deen terug op de pech die ze de laatste jaren allebei gekend hebben. "We hebben beiden rond dezelfde periode een zware valpartij meegemaakt en sindsdien hadden we het wat moeilijker. Het was heel fijn om hem te zien winnen op de Champs-Élysées. Het gaf me ook motivatie voor de Vuelta."

Vechtlust Van Aert inspireert Vingegaard

Vingegaard haalde er dus ook zelf inspiratie uit, onder meer dankzij de vechtlust van zijn ploegmaat. "Wout heeft die overwinning echt verdiend. Hij heeft er zo hard voor gestreden. Hem zien winnen, zorgde ervoor dat ik ook wou winnen in de Vuelta." De rest is geschiedenis, want Vingegaard schreef toch maar mooi die Vuelta op zijn naam.

Deels omdat Van Aert hem inspireerde, maar ook omdat Vingegaard zich in een korte periode toch nog goed voorbereidde. "Het was een korte tijd tussen het einde van de Tour en het begin van de Vuelta, het was minder dan vier weken. Na een week thuis te relaxen in Denemarken ging ik met mijn gezin naar Frankrijk en daar had ik ook ondersteuning van de ploeg."

Beloning voor Vingegaard komt in Vuelta

Lees ook... Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger
De draad werd zo weer opgenomen. "Ik kon daar in de bergen rijden, onder mooie weersomstandigheden. Het was een korte maar goede trainingsperiode van twee weken." De beloning volgde drie weken later, met de eindzege in de Vuelta. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Vuelta a Espana
Jonas Vingegaard Rasmussen
Wout Van Aert

Meer nieuws

OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

14:00
Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

10:00
Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

11:00
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

08:30
In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

09:00
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

08:00
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

07:30
Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

17:00
Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

07:00
Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

21:30
🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

16:30
Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

20:30
Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

20:00
Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

15:00
Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

19:00
Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

18:30
Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

23/12
'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

18:00
Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker Naast de fiets

Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker

16:00
Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

23/12
Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

23/12
🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

23/12
MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

23/12
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

23/12
Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

23/12
Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

23/12
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

23/12
Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

23/12
🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

22/12
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

23/12
"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

23/12
Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

22/12
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

22/12
Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

22/12
Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

22/12
Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

22/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Bart Wellens Thibau Nys Tibor Del Grosso Tadej Pogacar Jan Bakelants Niels Albert Laurens Sweeck Jasper Philipsen Amy Pieters Toon Aerts Florian Senechal Fem van Empel Joao Almeida Adrie Van Der Poel Filippo Ganna Jonas Vingegaard Rasmussen Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved