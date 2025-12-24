Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"
Herinnert u het zich nog, de koninklijke sprint tussen Van der Poel en Van Aert in de Ronde van Vlaanderen 2020? Er worden veel parallellen getrokken tussen dat beeld en de finish van de cross in Heusden-Zolder vijf jaar later.

Het was destijds de grootste kans op de overwinning tot dusver voor Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen dinsdag ging hij met een andere Nederlander naar de meet, met Tibor Del Grosso. Diens zege zal bijblijven, voorspelt Bart Wellens bij PlaySports. Niet voor de overwinning op zich, maar voor de manier waarop.

"In de sprint tegen Wout van Aert: dat gaan we wel onthouden", verzekert Wellens. "Tegen een Wout van Aert die hier volgens ons Belgen ging komen winnen." Aan die verwachtingen werden niet voldaan. Achteraf was er vooral veel te doen over de beslissing van Van Aert om in aanloop naar de spurt plots het tempo gigantisch te laten zakken.

Moeilijke keuze voor Van Aert

"Ja, het was een moeilijke keuze", vond Wellens het niet vanzelfsprekend om de juiste beslissing te nemen. "Je weet dat Tibor ook explosiviteit heeft. Wout reed als eerste naar het bosje en heeft daar nog een paar meters de forcing gevoerd. Tot onze verwondering bleef Tibor mooi in het wiel plakken. Dan weet je het moeilijk gaat worden." 

Zoals vele wielerfans zag Wellens dat beeld uit 2020 weer opduiken. "Mathieu was er nu niet bij, maar Wout wordt wel weer geklopt door een man in de Nederlandse kampioenentrui met een witte broek. Het is zoals in de Ronde van Vlaanderen van 2020 tegen Van der Poel." Niet de meest fijne herinnering voor wie Van Aert een warm hart toedraagt.

Laatste sprintnederlaag tegen Nederlands kampioen?

Lees ook... Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger
Het enige verschil was eigenlijk dat Van Aert deze keer aan de andere kant van de baan spurtte, maar dat heeft dus ook geen geluk gebracht. Laten we voor hem hopen dat dit wel de laatste keer is dat dit Van Aert overkomt.

