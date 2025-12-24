Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Het is nu helemaal rond. Een concurrent van Remco Evenepoel realiseert ook een transfer die veel lijkt op die van Remco. Oscar Onley zet ondanks een lopend contract de stap naar een ploeg die veel meer aanleunt bij het rondewerk.

Evenepoel gaat van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe, Oscar Onley gaat van Picnic PostNL naar INEOS Grenadiers. Wat al wekenlang in de lucht hing, is nu helemaal rond. Op de website van Picnic PostNL kunnen we lezen dat de Nederlandse formatie meerdere aanbiedingen kreeg na de verrassend sterke Tour van Onley.

Die werden aanvankelijk allemaal afgewezen, maar in de afgelopen dagen volgde nog een zeer laat maar bijzonder aantrekkelijk voorstel. Kortom: een voorstel dat voor Picnic en Onley te goed was om te weigeren. Dat was ook al eerder uitgelekt. De 23-jarige Onley krijgt nu in een veel grotere ploeg de kans om zich verder te ontwikkelen.

Onley blij met de oplossing

"Ik ben enorm trots op wat ik samen met deze ploeg heb bereikt", zegt hij over zijn periode bij Picnic Post NL. "De kans om het team van mijn vaderland te vertegenwoordigen was er een die ik niet kon weigeren, en ik ben blij dat er een oplossing is gevonden." INEOS is uiteraard een team dat zijn oorsprong kent in het Verenigd Koninkrijk.

Onley reageerde uiteraard ook op de site van INEOS. "Ik ben opgegroeid met Geraint Thomas, Dave Brailsford en het team te zien domineren in deze sport. Zij zetten het wielrennen op de kaart in het VK. Ik ben trots om voor de lange termijn bij de Grenadiers te kunnen tekenen. Dat betekent ook dat ik voor een Brits team zal kunnen rijden in de Tour van 2027 die van start gaat in Schotland."

Concurrent voor Evenepoel na vierde plek in 2025



De exacte duur van zijn contract wordt niet meegedeeld. De man die vierde eindigde in de Tour van 2025 mag gezien worden als één van de concurrenten van Remco Evenepoel in de volgende editie, al zal de Belg misschien hoger mikken dan enkel een ereplaats.