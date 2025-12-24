Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

In HUMO maakte Jan Bakelants een duidelijke analyse van de prestaties van Remco Evenepoel. De analist keek terug op enkele opvallende momenten uit het voorbije voorjaar.

Analyse van de Brabantse Pijl

Evenepoel won de Brabantse Pijl in zijn eerste wedstrijd na het incident met een openzwaaiend portier. Hij haalde het in de sprint van de normaal veel snellere Wout van Aert. Bakelants reageerde verrast op die afloop. “Straf, niemand had dat zien komen”, vertelt hij.

De analist gaf aan dat Evenepoel volgens hem meermaals de kans had om solo te gaan. “Ik heb een paar keer gedacht: ‘Als je nu doortrekt, Remco, kom je alleen aan.’”, stelt hij.

Hij koppelde daaraan zijn overtuiging dat Evenepoel dat niet zomaar gedaan heeft. “Volgens mij heeft hij het bewust op een sprint laten aankomen om zichzelf te testen”, aldus Bakelants.

Verloop van de daaropvolgende koersen

Bakelants wees erop dat Evenepoel die lijn nadien niet kon verderzetten. “Hij won, zo zuur had hij Wout het leven onderweg gemaakt”, klinkt het. De daaropvolgende wedstrijden verliepen wisselvalliger.

In de Amstel Gold Race reed Evenepoel samen met Skjelmose nog naar een verzwakkende Pogacar, maar sprinten lukte niet meer door een eerdere val. In de Waalse Pijl kon hij vervolgens geen rol van betekenis spelen. Bakelants besloot dat zijn terugval logisch was, na zo’n zware blessure.