Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In HUMO maakte Jan Bakelants een duidelijke analyse van de prestaties van Remco Evenepoel. De analist keek terug op enkele opvallende momenten uit het voorbije voorjaar.

Analyse van de Brabantse Pijl

Evenepoel won de Brabantse Pijl in zijn eerste wedstrijd na het incident met een openzwaaiend portier. Hij haalde het in de sprint van de normaal veel snellere Wout van Aert. Bakelants reageerde verrast op die afloop. “Straf, niemand had dat zien komen”, vertelt hij.

De analist gaf aan dat Evenepoel volgens hem meermaals de kans had om solo te gaan. “Ik heb een paar keer gedacht: ‘Als je nu doortrekt, Remco, kom je alleen aan.’”, stelt hij.

Hij koppelde daaraan zijn overtuiging dat Evenepoel dat niet zomaar gedaan heeft. “Volgens mij heeft hij het bewust op een sprint laten aankomen om zichzelf te testen”, aldus Bakelants.

Verloop van de daaropvolgende koersen

Bakelants wees erop dat Evenepoel die lijn nadien niet kon verderzetten. “Hij won, zo zuur had hij Wout het leven onderweg gemaakt”, klinkt het. De daaropvolgende wedstrijden verliepen wisselvalliger.

Lees ook... Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK
In de Amstel Gold Race reed Evenepoel samen met Skjelmose nog naar een verzwakkende Pogacar, maar sprinten lukte niet meer door een eerdere val. In de Waalse Pijl kon hij vervolgens geen rol van betekenis spelen. Bakelants besloot dat zijn terugval logisch was, na zo’n zware blessure.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
De Brabantse Pijl
Jan Bakelants
Remco Evenepoel
Wout Van Aert

Meer nieuws

Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

18:30
Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

20:00
Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

19:00
Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

13:00
Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

17:00
📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

16:30
📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

16:00
Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

07:00
Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

15:00
OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

14:00
Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

11:00
Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

10:00
In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

09:00
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

08:30
Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

23/12
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

08:00
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

07:30
Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

23/12
Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

23/12
Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

21:30
🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

23/12
Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

20:30
Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

23/12
Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

23/12
Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

23/12
Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

23/12
'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

23/12
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

23/12
Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker Naast de fiets

Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker

23/12
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

23/12
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

23/12
Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

23/12
🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

23/12
MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

23/12
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

22/12
Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

23/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Bart Wellens Thibau Nys Tibor Del Grosso Laurens Sweeck Tadej Pogacar Jan Bakelants Niels Albert Thibau Nys Amy Pieters Toon Aerts Adrie Van Der Poel Florian Senechal Joao Almeida Filippo Ganna Christoph Roodhooft Jonas Vingegaard Rasmussen Niels Vandeputte

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved