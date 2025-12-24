Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

Zit Thibau Nys met een medisch probleem?
Volgens Het Nieuwsblad kende de ploeg van Baloise Trek Lions een bijzonder moeilijke dag in Heusden‑Zolder. De wedstrijd leverde bij de mannen geen resultaten op die in de buurt kwamen van de verwachtingen. Zowel Thibau Nys als Pim Ronhaar kreeg bovendien af te rekenen met fysieke problemen.

Problemen tijdens de wedstrijd

Nys begon nog degelijk aan de cross, maar zakte snel weg in het klassement. Een valpartij zorgde voor bijkomende tijdsverlies, waardoor hij uiteindelijk niet verder kwam dan een veertiende plaats. Ronhaar kende een nog zwaardere dag: hij slaagde er geen enkel moment in om aansluiting te vinden en haalde de finish niet.

Bij beide renners bleken rugklachten de oorzaak van de terugval, zo klinkt het in de krant. De fysieke hinder speelde al tijdens de wedstrijd op en beïnvloedde hun prestaties aanzienlijk. De ploeg gaf aan dat de klachten voldoende ernstig waren om verdere opvolging te vragen.

Bezoek aan de osteopaat

Na afloop trokken Nys en Ronhaar naar Leuven voor een consultatie bij een osteopaat. De bedoeling was om de rugproblemen snel te laten beoordelen en verdere belasting te vermijden. De timing van het bezoek onderstreepte dat de klachten niet als klein ongemak werden beschouwd.

Bij de vrouwen kon Fleur Moors nog een zesde plaats behalen, maar dat veranderde weinig aan het algemene beeld van een moeilijke dag voor de ploeg. De afwezigheid van enkele vaste waarden maakte de situatie niet eenvoudiger.


De vraag blijft in welke mate de rugproblemen van Nys en Ronhaar een impact zullen hebben op hun komende wedstrijden. De komende dagen moeten duidelijk maken of bijkomende behandeling nodig is en of beide renners snel opnieuw inzetbaar zijn.

