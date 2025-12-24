Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Om Mathieu van der Poel goed te omringen in de klassiekers heeft Alpecin-Deceuninck een ervaren kracht in huis gehaald in de persoon van Florian Sénéchal. Hij moet onder meer het vertrek van Gianni Vermeersch opvangen.

De 32-jarige Fransman legde al uit dat zijn overstap naar Alpecin-Deceuninck, dat volgend jaar Alpecin-Premier Tech zal heten, te maken had met zijn banden met Canyon. Hij gaat er nog dieper op in bij VéloFuté. "Wat ik fijn vind, is dat alles hypergestructureerd is", prijst Sénéchal zijn nieuwe ploeg. "Ik hoef me nergens zorgen over te maken."

De plannen zijn uitgetekend en alles wordt tot in de puntjes uitgevoerd. "Alles is georganiseerd, met instructies om op alle niveaus op te volgen. Het is mentaal erg bevrijdend. Met de beschikbare data beheren ze alles op een gedetailleerde en precieze manier." Er is dus nu al veel lof voor de werkwijze van de ploeg van de broers Roodhooft.

Uitvoering het grote verschil bij Alpecin-Deceuninck

Voor Sénéchal is het een scherp contrast met de voorbije twee jaar bij Arkéa-B&B Hotels. "Er waren goede ideeën, maar niet alles werd altijd uitgevoerd. We hadden een visie, een project, maar soms was het te theoretisch." Kritische noten dus aan het adres van zijn ex-ploeg, maar het heeft Sénéchal wel geleerd om beslissingen te nemen en een groep aan te sturen.

Het helpt ook niet wanneer een ploeg dan in financiële moeilijkheden komt. "Het laatste nieuws is dat alle renners een team hebben gevonden, maar niet het personeel." In oktober viel het doek definitief, toen Arkéa-B&B Hotels geen WorldTour-licentie aanvroeg voor 2026. Gelukkig voor Sénéchal kon hij bij Alpecin-Deceuninck terecht.

Sénéchal een nieuwe wegkapitein

"Ik zal er zijn om de sprints te leiden, de trein te organiseren. In de klassiekers, met Mathieu, zal mijn rol zijn om hem zo ver mogelijk te brengen. Er zullen ook mogelijkheden zijn om mijn kaart te trekken, afhankelijk van de koersen", verkondigt Sénéchal de doelstellingen.