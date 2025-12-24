Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

De toekomstplannen van Lidl‑Trek zorgen voor verschuivingen binnen de selectie voor de grote rondes. In dat kader is de mogelijke deelname van Thibau Nys aan de Giro nog niet bevestigd. De ploeg houdt meerdere opties open.

Situatie rond Derek Gee

De Canadese renner Derek Gee wilde zijn contract bij Israël Premier Tech verbreken, wat volgens hem gepaard ging met een schadeclaim van dertig miljoen euro. Het conflict zou intussen afgehandeld zijn. CEO Sylvan Adams trekt zich terug uit de wielersport en de ploeg gaat verder onder de naam Team NSN Cycling.

Door die ontwikkelingen krijgt Gee de ruimte om naar Lidl‑Trek over te stappen. De financiële slagkracht van de ploeg is toegenomen door twee nieuwe co‑sponsors, waardoor zijn komst geen budgettaire hinder vormt. Aanvankelijk leek Gee richting Ineos Grenadiers te gaan, maar die ploeg heeft met de komst van Onley geen extra ronderenner nodig.

Ambities van Lidl‑Trek

Lidl, zowel hoofdsponsor als eigenaar, wil zo snel mogelijk een grote ronde winnen. Binnen dat plan moet Gee de derde klassementsrenner worden naast Juan Ayuso en Mattias Skjelmose. Ayuso richt zich in 2026 op de Tour, terwijl Skjelmose de Vuelta voor zijn rekening neemt.

Gee wordt gezien als een logische kandidaat voor de Giro. Hij eindigde in 2025 al als vierde en heeft bewezen dat hij in een drieweekse ronde kan meestrijden voor een topklassering. Zijn rol binnen de ploeg wordt daardoor strategisch belangrijk.

Impact op Thibau Nys

De mogelijke Giro‑selectie van Nys blijft daardoor onzeker, zo meldt Het Laatste Nieuws. De komst van Gee creëert een nieuwe hiërarchie binnen de ploeg, waardoor de invulling van de Giro‑kern nog niet vastligt. Lidl‑Trek wacht de definitieve overstap van Gee af voordat verdere beslissingen worden genomen.





De ploeg communiceert voorlopig geen definitieve keuzes. Pas wanneer de samenstelling van de ronderenners volledig is, wordt duidelijk of Nys een plaats krijgt in de Giro‑selectie.