In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

Het is niet makkelijk om te koersen in het tijdperk van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Zonder hen zou de carrière van João Almeida nog dat tikkeltje meer glans hebben.

De Portugees is zelf nochtans uitgegroeid tot een steengoed renner in het rondewerk. Hij is de ultieme meesterknecht van Pogacar in de Tour, wat ook hand in hand kan gaan met een eigen klassement. In de Giro van 2023 werd Almeida derde en in de afgelopen Vuelta eindigde hij op de tweede plaats na winnaar Vingegaard.

Tijdens een persconferentie deed Almeida zijn plannen voor 2026 uit de doeken. Cyclism'Actu was erbij toen hem gevraagd werd of hij de kloof met Pogacar en Vingegaard kan verkleinen, zodat er nog vaker eens voor hem gewerkt kan worden. "Het is heel moeilijk. We werken allemaal enorm hard. We worden elk jaar beter, maar zij worden ook telkens beter."

Niet eenvoudig kloof met Pogacar te verkleinen

De theorie is inderdaad dat doorgaans klassementsrenners jaar na jaar vooruitgang kunnen boeken. Dat doen echter ook de allergrootste namen, op voorwaarde dat ze ernstige valpartijen kunnen vermijden. Analisten sluiten voorlopig niet uit dat Pogacar nog beter wordt. "Misschien kan ik op een dag de kloof wel verkleinen, maar dat is helemaal niet eenvoudig."

Misschien is het dan eerst kijken richting Remco Evenepoel, met wie Almeida nog in dezelfde ploeg reed. Moeten we hen beiden inmiddels inschatten als renners van hetzelfde niveau? "Op dit moment plaats ik Remco net boven mij. Hij is beter in het dalen en is globaal genomen nog sterker voorlopig. Maar we zullen zien hoe het evolueert de komende tijd."

Evenepoel krijgt nu lof voor daalkunsten

Het is opvallend dat Almeida Evenepoel een betere daler noemt, want in het begin van Remco's carrière was er al eens kritiek op zijn daalkunsten. Op dat gebied is Remco duidelijk al veel beter geworden, als één van de betere ronderenners hem nu looft voor dat aspect.