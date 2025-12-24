In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is niet makkelijk om te koersen in het tijdperk van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Zonder hen zou de carrière van João Almeida nog dat tikkeltje meer glans hebben.

De Portugees is zelf nochtans uitgegroeid tot een steengoed renner in het rondewerk. Hij is de ultieme meesterknecht van Pogacar in de Tour, wat ook hand in hand kan gaan met een eigen klassement. In de Giro van 2023 werd Almeida derde en in de afgelopen Vuelta eindigde hij op de tweede plaats na winnaar Vingegaard.

Tijdens een persconferentie deed Almeida zijn plannen voor 2026 uit de doeken. Cyclism'Actu was erbij toen hem gevraagd werd of hij de kloof met Pogacar en Vingegaard kan verkleinen, zodat er nog vaker eens voor hem gewerkt kan worden. "Het is heel moeilijk. We werken allemaal enorm hard. We worden elk jaar beter, maar zij worden ook telkens beter."

Niet eenvoudig kloof met Pogacar te verkleinen

De theorie is inderdaad dat doorgaans klassementsrenners jaar na jaar vooruitgang kunnen boeken. Dat doen echter ook de allergrootste namen, op voorwaarde dat ze ernstige valpartijen kunnen vermijden. Analisten sluiten voorlopig niet uit dat Pogacar nog beter wordt. "Misschien kan ik op een dag de kloof wel verkleinen, maar dat is helemaal niet eenvoudig."

Misschien is het dan eerst kijken richting Remco Evenepoel, met wie Almeida nog in dezelfde ploeg reed. Moeten we hen beiden inmiddels inschatten als renners van hetzelfde niveau? "Op dit moment plaats ik Remco net boven mij. Hij is beter in het dalen en is globaal genomen nog sterker voorlopig. Maar we zullen zien hoe het evolueert de komende tijd."

Evenepoel krijgt nu lof voor daalkunsten

Lees ook... Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen
Het is opvallend dat Almeida Evenepoel een betere daler noemt, want in het begin van Remco's carrière was er al eens kritiek op zijn daalkunsten. Op dat gebied is Remco duidelijk al veel beter geworden, als één van de betere ronderenners hem nu looft voor dat aspect.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Joao Almeida
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

11:00
Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

07:00
Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

10:00
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

23/12
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

08:30
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

08:00
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

07:30
Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

21:30
Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

20:30
Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

20:00
Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

19:00
Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

18:30
'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

18:00
Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

17:00
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

23/12
🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

16:30
Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker Naast de fiets

Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker

16:00
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

23/12
Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

15:00
Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

14:00
Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

13:30
Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

13:00
🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

12:30
MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

12:00
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

22/12
Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

23/12
Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

23/12
Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

23/12
"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

23/12
"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

22/12
Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

22/12
Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

22/12
Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

22/12
Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

22/12
🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

22/12
Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

22/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Bart Wellens Tibor Del Grosso Thibau Nys Tadej Pogacar Jan Bakelants Jasper Philipsen Ceylin Del Carmen Alvarado Amy Pieters Jordi Meeus Toon Aerts Florian Senechal Joao Almeida Niels Albert Fem van Empel Adrie Van Der Poel Christoph Roodhooft Niels Vandeputte

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved