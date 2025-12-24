Ultieme wens en droom van Sweeck heeft alles met Van der Poel te maken: "Moet ongelooflijk zijn"

Het is de tijd van het jaar voor kerstwensen. Een wens van Laurens Sweeck heeft met Mathieu van der Poel te maken.

Net als het gros van de crossers heeft Laurens Sweeck pittige dagen achter de rug. Zijn opgave in Heusden-Zolder is het beste bewijs dat de tank toch even was leeggelopen. Dat hoeft niet te verbazen, want het was al zijn vierde wedstrijddag op rij. Hij had immers ook deelgenomen aan de crossen van Antwerpen, Koksijde en Hofstade.

Dat waren ook logische deelnames, want het waren allemaal zandcrossen. In dat type wedstrijd is de stiekeme hoop van het brede publiek toch dat hij een beetje spannend zou kunnen maken tegen de oppermachtige Mathieu van der Poel. Dat is natuurlijk wel heel erg veel gevraagd van de man van Crelan-Corendon.

Sweeck wil eens de benen van Van der Poel hebben

Zeker in Koksijde moesten, mede door een aanpassing van het parcours, zware inspanningen geleverd worden om door het zand te rijden. Sweeck deelde dan ook een van zijn wensen met betrekking tot de Duinencross en Van der Poel. "Ik zou graag in Koksijde eens met zijn benen rondrijden. Dat moet een ongelooflijk gevoel zijn", aldus Sweeck.

Laat het ons als een kerstwens omschrijven. Al is het wellicht eentje die niet in vervulling zal gaan. Desondanks staat Sweeck meer dan waarschijnlijk niet alleen met deze wens. Het merendeel van de veldrijders en wegwielrenners zou er veel voor over hebben om eens één dag met de benen van Van der Poel te kunnen rondrijden.

Eerst batterijen opladen voor Sweeck

De realiteit is dat er niets anders op zit dan met het eigen talent voor het hoogst mogelijke te gaan en daar zo hard mogelijk voor te werken. Dat doet Sweeck ongetwijfeld: hij kan zich optrekken aan zijn tweede plaatsen in Antwerpen en Koksijde. Eerst is het nu wel aangewezen om de batterijen weer op te laden.