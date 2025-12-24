OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

Neilson Powless licht zijn contractverlenging tot 2029 toe en focust daarbij op zijn ontwikkeling binnen de ploeg. Hij verwijst naar de rol van het team in zijn evolutie als renner.

Groei binnen EF Education-EasyPost

"Ik had nooit gedacht dat ik een renner voor de klassiekers kon zijn tot ik bij dit team kwam", vertelt hij in een mededeling van het team aan onze redactie. Die stap koppelt hij aan de vrijheid die hij kreeg om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

"Dit team staat bekend om zijn onconventionele aanpak en dat maakt het een heel fijne ploeg om voor te rijden", stelt hij. Volgens hem hielp die koersstijl hem om zijn plaats in het eendagswerk te vinden.

Focus op klassiekers en veelzijdigheid

"De klassiekers belichamen wielrennen in zijn puurste vorm", gaat hij verder. Hij verwijst naar de combinatie van fysieke belasting en tactische keuzes die die wedstrijden kenmerken.

"Ik ben uitgegroeid tot een opportunistische eendagsrenner die op bijna elk terrein uit de voeten kan", vertelt hij. Die veelzijdigheid ziet hij als rechtstreeks gevolg van de manier waarop de ploeg wedstrijden benadert.



"Ons team telt zoveel nationaliteiten en dat maakt het zo comfortabel", stelt hij. Voor hem creëert dat een gedeelde basis tussen renners die allemaal ver van huis koersen. "Het personeel doet altijd alles om het maximale uit elke dag en elk detail te halen", klinkt het. Die inzet ervaart hij als een constante motivatiebron.”