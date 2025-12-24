Verbazing over terugval Thibau Nys en zijn nonchalante indruk: "Als Wout van Aert naar de kop gaat..."

Verbazing over terugval Thibau Nys en zijn nonchalante indruk: "Als Wout van Aert naar de kop gaat..."
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dit is misschien wel het minste moment in het veldritseizoen van Thibau Nys, met twee finishes buiten de top tien in de laatste drie crossen. Zijn manier van rijden in Heusden-Zolder wekte verbazing.

Nochtans kon zijn vierde plek in Hofstade na een paar valpartijen als een opsteker gezien worden. De rugprobleem waar hij recentelijk over klaagt zijn wel een aandachtspunt. Voordat de cross in Heusden-Zolder volledig openbrak, maakte Nys wel deel uit van de kopgroep van tien man en reed hij in laatste positie van dat groepje.

"Blijkbaar had hij geen goede dag", stelde Bart Wellens bij PlaySports tot zijn eigen verbazing vast. "Tot vier ronden van het einde vond ik dat hij nonchalant aan het rijden was. Hij reed laatste in dat groepje. Ik dacht: dat komt wel goed." Nys straalde op één of andere manier uit dat hij overschot had, maar dat bleek dus niet zo te zijn.

Nys beantwoordt versnelling Van Aert niet

"Hij bleef wel zitten toen Wout van Aert versnelde en maakte ook nog een kleine valpartij mee", merkte Wellens dan toch op. "Het zal zijn dag niet geweest zijn. Als Van Aert versnelt en je bent niet mee, dan weet je dat je niet meespeelt voor overwinning." Dat is nu eenmaal de realiteit in een veldrit waar Van der Poel niet aan de start staat.

Niels Albert had ook zijn conclusie klaar toen hij Nys zo behouden zag rijden. "Wanneer Wout van Aert komt aansluiten en via de derde en tweede plek naar de kop van de koers gaat, dan weet je dat dit het moment is dat twee, drie of vier man kan wegrijden. Als je dan op de zevende of achtste plaats blijft zitten, wordt het heel moeilijk."

Nys niet bij beste tien in Heusden-Zolder

Lees ook... Slaat Van Aert genadeloos toe? Met Van der Poel thuis in de zetel is de jacht geopend
Dan ben je immers te veel afhankelijk van wat de renners doen die voor je rijden. "Er kan dan wel eens een gaatje ontstaan of de renner voor je kan eens een slipper maken." Waar Del Grosso met Van Aert meesprong, ging het in de rest van de cross achteruit voor Nys, die als veertiende over de streep kwam.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Superprestige
Heusden-Zolder
Thibau Nys
Wout Van Aert
Bart Wellens

Meer nieuws

Complete verrassing in crosswereld plots enorm dichtbij: Van der Poel heeft er zelf ook wat over te zeggen

Complete verrassing in crosswereld plots enorm dichtbij: Van der Poel heeft er zelf ook wat over te zeggen

13:30
Ultieme wens en droom van Sweeck heeft alles met Van der Poel te maken: "Moet ongelooflijk zijn"

Ultieme wens en droom van Sweeck heeft alles met Van der Poel te maken: "Moet ongelooflijk zijn"

12:30
Slaat Van Aert genadeloos toe? Met Van der Poel thuis in de zetel is de jacht geopend

Slaat Van Aert genadeloos toe? Met Van der Poel thuis in de zetel is de jacht geopend

23/12
Van Aert reageert op twijfels en pensioenplannen Van der Poel en heeft geruststellend nieuws voor heel België

Van Aert reageert op twijfels en pensioenplannen Van der Poel en heeft geruststellend nieuws voor heel België

23/12
Van Aert buigt het hoofd voor Van der Poel: "Hij was niet te houden, ik zag het aan Thibau Nys"

Van Aert buigt het hoofd voor Van der Poel: "Hij was niet te houden, ik zag het aan Thibau Nys"

22/12
Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) doodeerlijk: "De kracht van Wout van Aert, die..."

Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) doodeerlijk: "De kracht van Wout van Aert, die..."

22/12
Mathieu van der Poel doet veelzeggende uitspraken ... over zichzelf

Mathieu van der Poel doet veelzeggende uitspraken ... over zichzelf

22/12
Mathieu van der Poel heeft belangrijk nieuws over zijn programma

Mathieu van der Poel heeft belangrijk nieuws over zijn programma

22/12
Akkoord met Albert, Herygers & co: ook bij enthousiaste Van der Poel is dit enorm in de smaak gevallen

Akkoord met Albert, Herygers & co: ook bij enthousiaste Van der Poel is dit enorm in de smaak gevallen

22/12
Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

10:00
Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

13:00
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

08:30
Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

23/12
Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

11:00
Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

17:00
In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

09:00
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

08:00
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

07:30
Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

07:00
🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

16:30
"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

23/12
Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

21:30
Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

20:30
Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

20:00
Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

15:00
Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

19:00
Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

18:30
'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

18:00
Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

23/12
Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker Naast de fiets

Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker

16:00
Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

23/12
Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

23/12
Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

22/12
🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

23/12
MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

23/12
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

23/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Bart Wellens Thibau Nys Tibor Del Grosso Tadej Pogacar Jan Bakelants Niels Albert Laurens Sweeck Jasper Philipsen Amy Pieters Toon Aerts Florian Senechal Fem van Empel Joao Almeida Adrie Van Der Poel Filippo Ganna Jonas Vingegaard Rasmussen Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved