Verbazing over terugval Thibau Nys en zijn nonchalante indruk: "Als Wout van Aert naar de kop gaat..."

Dit is misschien wel het minste moment in het veldritseizoen van Thibau Nys, met twee finishes buiten de top tien in de laatste drie crossen. Zijn manier van rijden in Heusden-Zolder wekte verbazing.

Nochtans kon zijn vierde plek in Hofstade na een paar valpartijen als een opsteker gezien worden. De rugprobleem waar hij recentelijk over klaagt zijn wel een aandachtspunt. Voordat de cross in Heusden-Zolder volledig openbrak, maakte Nys wel deel uit van de kopgroep van tien man en reed hij in laatste positie van dat groepje.

"Blijkbaar had hij geen goede dag", stelde Bart Wellens bij PlaySports tot zijn eigen verbazing vast. "Tot vier ronden van het einde vond ik dat hij nonchalant aan het rijden was. Hij reed laatste in dat groepje. Ik dacht: dat komt wel goed." Nys straalde op één of andere manier uit dat hij overschot had, maar dat bleek dus niet zo te zijn.

Nys beantwoordt versnelling Van Aert niet

"Hij bleef wel zitten toen Wout van Aert versnelde en maakte ook nog een kleine valpartij mee", merkte Wellens dan toch op. "Het zal zijn dag niet geweest zijn. Als Van Aert versnelt en je bent niet mee, dan weet je dat je niet meespeelt voor overwinning." Dat is nu eenmaal de realiteit in een veldrit waar Van der Poel niet aan de start staat.

Niels Albert had ook zijn conclusie klaar toen hij Nys zo behouden zag rijden. "Wanneer Wout van Aert komt aansluiten en via de derde en tweede plek naar de kop van de koers gaat, dan weet je dat dit het moment is dat twee, drie of vier man kan wegrijden. Als je dan op de zevende of achtste plaats blijft zitten, wordt het heel moeilijk."

Nys niet bij beste tien in Heusden-Zolder

Dan ben je immers te veel afhankelijk van wat de renners doen die voor je rijden. "Er kan dan wel eens een gaatje ontstaan of de renner voor je kan eens een slipper maken." Waar Del Grosso met Van Aert meesprong, ging het in de rest van de cross achteruit voor Nys, die als veertiende over de streep kwam.