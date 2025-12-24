Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen
Wereldtoppers Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel krijgen waarschuwingen. Ze zullen ook in de toekomst uitgedaagd worden.

In 2025 heeft Filippo Ganna op een bepaald moment met alle drie wel een felle strijd gevoerd. Tegen Van der Poel en Pogacar gebeurde dat in Milaan-Sanremo. Ganna was de enige die het gat naar die twee kon toerijden en hield er een tweede plek aan over. In het tijdrijden blijft de Italiaan dan weer een belangrijke concurrent van Evenepoel.

Bij La Gazzetta dello Sport heeft Ganna aangekondigd dat het wielerpubliek geen grote wijzigingen van hem moet verwachten in 2026 qua doelstellingen. "In plaats van veranderingen door te voeren, probeer ik dezelfde dingen iets beter te doen. In het bijzonder heb ik Sanremo voor ogen, het monument waar ik het dichtst bij kwam."

Memorabele Milaan-Sanremo in 2025

"Ik heb al laten zien dat ik er kan meestrijden", verwijst hij naar die memorabele editie van eerder dit jaar. Het is wel geen evidentie om in een koers als La Primavera op alle belangrijke momenten de juiste beslissing te nemen. "Een fractie van een seconde is het verschil tussen succes en nederlaag." Dat besef is bij Ganna aanwezig.

Het is niet het enige wat de INEOS-renner nog iets beter wil doen. "Neem het Europees Kampioenschap tijdrijden in Frankrijk: ik haalde zilver, achter Evenepoel. Wel, ik reed in dat kampioenschap recordwaarden die ik sinds de tijdrit in Valdobbiadene in de Giro d'Italia 2020 niet meer heb gereden." Evenepoel was nog 43 seconden sneller.

Ganna laat zich niet ontmoedigen

Lees ook... In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment
"In vergelijking met vroegere tijdritten heb ik vooruitgang geboekt. Het was niet genoeg om te winnen, maar er is meer nodig om mij te ontmoedigen", waarschuwt Ganna. Hij is dus vast van plan om Evenepoel in het werk tegen de chrono het vuur aan de schenen te blijven leggen. 

