'Dubbel vers bloed voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

Lotto‑Intermarché past zijn sportieve structuur aan na meerdere vertrekken binnen de staf. De ploeg vult de open plaatsen op met nieuwe namen uit Frankrijk.

Nieuwe invulling binnen de sportieve leiding

Het Belgische fusieteam haalt de 39‑jarige Maxime Bouet binnen als nieuwe ploegleider, zo meldt Het Nieuwsblad. De voormalige Franse profrenner beëindigde zijn carrière in 2023 en bleef daarna actief als ploegleider bij Arkéa‑Samsic. Met zijn overstap kiest Lotto‑Intermarché voor iemand die recent nog ervaring opdeed in een vergelijkbare rol.

Door het vertrek van verschillende stafleden ontstond er ruimte voor nieuwe profielen. Onder meer Nicolas Maes trok naar Bahrain‑Victorious, terwijl Tony Gallopin aan de slag gaat bij Red Bull‑BORA‑hansgrohe. Ook Dimitri Claeys vond een nieuwe bestemming bij NSN Cycling Team.

Daarnaast verliet Sebastien Demarbaix de ploeg richting Cofidis. Het contract van Dirk Demol werd niet verlengd, waardoor ook zijn positie vrijkwam. Marc Wauters beëindigde zijn activiteiten, wat de nood aan bijkomende versterking verder vergrootte.

Extra Franse versterking

Naast Bouet komt er nog een tweede Franse naam bij. Adrien Petit, die recent zijn actieve loopbaan beëindigde, heeft intussen zijn examen als ploegleider succesvol afgerond. Hij wordt eveneens in de staf verwacht zodra alle formaliteiten zijn afgerond.


Met deze aanwervingen wil Lotto‑Intermarché de vrijgekomen functies opvangen en de sportieve begeleiding opnieuw volledig invullen. De combinatie van recente koerservaring en een achtergrond binnen andere teams moet het fusieproject extra stabiliteit bieden.

