Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De kerstperiode zorgt voor een uitzonderlijk zwaar programma voor de veldrijders. Verschillende renners werkten meerdere wedstrijden op korte tijd af en dat liet zich voelen. Al kan het ook altijd nog erger.

Vier opeenvolgende wedstrijddagen

In zestien dagen staan twaalf crossen gepland, waardoor het onmogelijk is om overal te starten. Toch waren er drie renners die vier dagen na elkaar aan de start verschenen. Laurens Sweeck behoorde tot die beperkte groep en reed achtereenvolgens in Antwerpen, Koksijde, Hofstade en Heusden-Zolder.

Sweeck gaf aan dat de opeenvolgende inspanningen zwaar blijven. "Een wedstrijd rijden blijft belastend, maar het zou nog veel meer impact hebben mocht het regenen en er nat bij liggen", vertelt hij in Het Nieuwsblad. Ondanks degelijke resultaten in de eerste drie crossen verliep de vierde dag minder goed.

Dopingcontrole op ongewoon tijdstip

Volgens Sweeck speelde een vroege onderbreking op dinsdag een rol in zijn mindere prestatie. Hij werd onverwacht gewekt voor een controle. "Om half zeven ben ik uit m’n bed gezet voor de dopingcontrole. Dat was er te veel aan", stelt hij. De renner stapte later in de wedstrijd uit.

De timing van die controle kwam bovenop de fysieke belasting van de voorbije dagen. De combinatie van vier opeenvolgende wedstrijden en een verstoorde nachtrust zorgde voor een extra belasting.

Impact op prestaties


Sweeck had in de voorgaande crossen nog podiumplaatsen behaald, maar merkte dat de opeenstapeling van inspanningen zijn tol begon te eisen. De vroege controle vormde daarbij een bijkomende factor. De renner gaf aan dat het geheel van omstandigheden leidde tot zijn opgave.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laurens Sweeck

Meer nieuws

📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

16:30
📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

16:00
Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

15:00
OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

14:00
Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

13:00
Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

11:00
Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

10:00
In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

09:00
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

08:30
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

08:00
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

07:30
Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

07:00
Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

21:30
Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

20:30
Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

20:00
Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

19:00
Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

18:30
'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

18:00
Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

23/12
🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

23/12
Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker Naast de fiets

Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker

23/12
Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

23/12
Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

23/12
Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

23/12
Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

23/12
🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

23/12
MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

23/12
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

23/12
Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

23/12
Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

23/12
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

23/12
Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

23/12
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

23/12
"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

23/12
Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

22/12
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

22/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Bart Wellens Thibau Nys Tadej Pogacar Tibor Del Grosso Laurens Sweeck Jan Bakelants Niels Albert Jasper Philipsen Amy Pieters Toon Aerts Fem van Empel Florian Senechal Adrie Van Der Poel Joao Almeida Filippo Ganna Jonas Vingegaard Rasmussen Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved