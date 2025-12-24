Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

De kerstperiode zorgt voor een uitzonderlijk zwaar programma voor de veldrijders. Verschillende renners werkten meerdere wedstrijden op korte tijd af en dat liet zich voelen. Al kan het ook altijd nog erger.

Vier opeenvolgende wedstrijddagen

In zestien dagen staan twaalf crossen gepland, waardoor het onmogelijk is om overal te starten. Toch waren er drie renners die vier dagen na elkaar aan de start verschenen. Laurens Sweeck behoorde tot die beperkte groep en reed achtereenvolgens in Antwerpen, Koksijde, Hofstade en Heusden-Zolder.

Sweeck gaf aan dat de opeenvolgende inspanningen zwaar blijven. "Een wedstrijd rijden blijft belastend, maar het zou nog veel meer impact hebben mocht het regenen en er nat bij liggen", vertelt hij in Het Nieuwsblad. Ondanks degelijke resultaten in de eerste drie crossen verliep de vierde dag minder goed.

Dopingcontrole op ongewoon tijdstip

Volgens Sweeck speelde een vroege onderbreking op dinsdag een rol in zijn mindere prestatie. Hij werd onverwacht gewekt voor een controle. "Om half zeven ben ik uit m’n bed gezet voor de dopingcontrole. Dat was er te veel aan", stelt hij. De renner stapte later in de wedstrijd uit.

De timing van die controle kwam bovenop de fysieke belasting van de voorbije dagen. De combinatie van vier opeenvolgende wedstrijden en een verstoorde nachtrust zorgde voor een extra belasting.

Impact op prestaties



Sweeck had in de voorgaande crossen nog podiumplaatsen behaald, maar merkte dat de opeenstapeling van inspanningen zijn tol begon te eisen. De vroege controle vormde daarbij een bijkomende factor. De renner gaf aan dat het geheel van omstandigheden leidde tot zijn opgave.