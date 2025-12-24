Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

Het incident met een vape in Hofstade heeft opnieuw de vraag opgeroepen waarom Mathieu van der Poel zo vaak het mikpunt wordt van publiek langs het parcours. Volgens professor Jeroen Scheerder spelen daarbij meerdere factoren mee.

Veranderend publiek en eerdere incidenten

Scheerder plaatst het voorval in een bredere evolutie binnen de kijksport. “We zien een festivalisering, spectacularisering van kijksporten”, zegt hij in Het Nieuwsblad. Hij verwijst naar recente evenementen waar een ander soort publiek opduikt, wat volgens hem ook in het veldrijden merkbaar is.

De socioloog benadrukt dat dit nieuwe publiek soms anders reageert dan traditionele supporters. “Het veldrijden bereikt dan ook andere – tussen aanhalingstekens – fans.” Eerdere incidenten, zoals de bidongooier of het voorval in Hulst in 2023, tonen volgens hem dat Van der Poel geregeld doelwit wordt.

Dominantie als trigger

Scheerder noemt de sportieve overmacht van Van der Poel een eerste verklaring. “Hij is vorige week aan zijn veldritseizoen begonnen en domineert meteen.” Die dominantie ziet hij niet alleen in de wedstrijd, maar ook in de manier waarop Van der Poel reageert op incidenten.

Hij verwijst naar het contrast met vroegere jaren. “Daar is hij helemaal in veranderd.” De renner reageert vandaag beheerst en relativerend, wat volgens Scheerder opnieuw een vorm van dominantie is die bij sommige fans wrevel oproept.

Identiteit en toegankelijkheid

Daarnaast speelt de nationale rivaliteit een rol. “Hij is niet echt van ons”, klinkt het. De combinatie van Nederlandse nationaliteit en het succes tegenover Vlaamse renners zoals Van Aert en Nys zorgt volgens Scheerder voor extra gevoeligheid.

Lees ook... Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Tot slot wijst hij op de openheid van de sport. “Het wordt meer en meer een groot festival”, besluit de professor Die toegankelijkheid maakt veldrijden aantrekkelijk, maar verhoogt tegelijk het risico op ontsporingen door enkelingen. Volgens Scheerder kan dat op termijn de nabijheid tussen renners en publiek onder druk zetten.

